Exclusief voor abonnees 1 kapotte bagageband, 2 miljoen euro kosten 07 augustus 2019

00u00 0

Een losgekomen riem van een koffer: meer was er niet nodig om het voorbije weekend de vakanties van duizenden reizigers in de war te sturen. De riem beschadigde een tandwiel van het bagagesysteem, waardoor de band urenlang stillag en vakantiegangers zonder hun koffers op het vliegtuig moesten stappen. Het nasturen van de bagage is nog steeds aan de gang. Prijskaartje: 2 miljoen euro. Toch dienen luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines en TUI Belgium geen klacht in tegen Brussels Airport om de kosten te recupereren. "De luchthaven is een goede partner", zegt TUI. "Deze week zitten we samen rond de tafel om de zaak te bekijken en na te gaan hoe we de samenwerking kunnen verbeteren."