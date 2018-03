1 juni 2016 Start in Deadhorse, Alaska 31 maart 2018

00u00 0

September 2016

95 km in één dag

Van 6 uur 's morgens tot 3 uur 's nachts, 95 kilometer aan een stuk: zo lang lopen Weking en Sebastiaan dwars door het Olympic National Park, in het noorden van de VS. Eens de nacht valt, doemen geluiden en gele ogen van wilde dieren op. Echtgenotes Liesbeth en An wachten aan de uitgang, maar bereiken kunnen ze hen niet. "Dit gaan we niet meer doen", zucht Liesbeth bij aankomst.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN