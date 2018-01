1 jaar cel voor wereldkampioen bodybuilding 00u00 0

Een groep van veertien mannen is veroordeeld voor de handel en het gebruik van hormonen in het bodybuilding- en fitnessmilieu in Antwerpen. Het netwerk van zaakvoerder Alex V. van het sportvoedingsmerk SuppTrade werd begin maart 2016 opgerold. De man verstopte zijn voorraad anabole steroïden, clenbuterol, groeihormoon maar ook Viagra en pillen voor gewichtsverlies in een kelder aan de Antwerpse Kipdorpvest. Het ging om 1.510 pakjes hormonen met een straatwaarde van minstens 100.000 euro.

