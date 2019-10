Exclusief voor abonnees 1 goal om de 29 minuten... "Maar hij is nog niet klaar om te starten" Diagne 31 oktober 2019

Een betere supersub loopt er momenteel niet rond: Mbaye Diagne scoorde voor de vierde invalbeurt op rij. Goed voor een waanzinnig gemiddelde van één goal om de 29 competitieminuten. Wanneer verschijnt de spits voor het eerst aan de aftrap? "Hij is daar momenteel fysiek niet klaar voor", legt trainer Philippe Clement uit. "Mbaye arriveerde hier met een slechte conditie, maar wordt stapje voor stapje beter. Nu is het nog gevaarlijk om met hem te starten. Zeker omdat we zo veel andere goeie spitsen hebben." (VDVJ)