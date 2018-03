1 goal om de 1.034 minuten 31 maart 2018

00u00 0

Crystal Palace speelt minder naar de kwaliteiten van Benteke: hij is meer aangever dan afwerker geworden. Andere trainer, andere accenten. Ook trappen zijn ploegmaats minder en minder accurate voorzetten. Het grote verschil ligt hem in de afwerking, niet in de extra 500 meter die hij gemiddeld per wedstrijd moet draven of dat tikje baltoetsen op eigen helft - een spits zonder vertrouwen heeft immers de neiging dieper terug te zakken. Qua lange ballen is hij nog altijd het aanspeelpunt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN