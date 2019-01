1 De irrationele verkettering van diesel FLOP 5 05 januari 2019

En plots mocht je met je trouwe vierwieler Brussel niet meer binnen. En plots durfde de consument geen dieselauto meer kopen. Oké, er mocht best wat gedaan worden aan de oudere dieselauto's. Maar de overheden - niet alleen in ons land - handelen irrationeel. En uit stemgewin: het staat goed om te zeggen dat er iets moet worden gedaan voor een propere lucht. Als een chirurg die opereert met een blinddoek op: hij snijdt ook goed weefsel weg. De dieseltechnologie heeft voor grotere auto's en veelrijders zeker nog toekomst. Maar als je blind alle dieselauto's verbiedt - en dat zit eraan te komen -, dan zet je ook een rem op de ontwikkeling van de technologie. Dat is één. En twee: blijkbaar ligt niemand nog wakker van CO2. Want benzinemotoren (op papier al) en hybride voertuigen (in de praktijk) stoten behoorlijk meer CO2 uit dan vergelijkbare dieselmotoren. Dat is nu eenmaal inherent aan de scheikundige samenstelling van de brandstof en de manier waarop de verbranding in de motor gebeurt.

