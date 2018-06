1. 'Confidentieel' verschijnt nooit 02 juni 2018

00u00 0

In het onderwerp van beide mails staat 'CONFIDENTIEEL'. Dat verschijnt normaal nooit. Bij mails van het leger die met het zogenaamde 'geclassificeerde netwerk' worden verstuurd - voor geheime berichten - houdt de server alle uitgaande mails met woorden als 'vertrouwelijk', 'top secret', 'geheim' of 'confidentieel' erin automatisch tegen. Bij mails via het 'niet-geclassificeerde netwerk' - voor alledaagse communicatie - verschijnt in het onderwerp van elke mail automatisch in het Engels 'Confidential' - maar dát woord staat er dan weer niet.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN