1 Belg op 5 kiest voor vakantie in eigen land En ook hier is lang over nagedacht: 00u00 0

Vandaag kiest slechts 1 op de 5 Belgen voor een vakantie in eigen land. In de jaren 60 was dat nog meer dan de helft. Ook de kampeervakanties zijn in vergelijking met 50 jaar geleden fors teruggevallen. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 Belgen naar aanleiding van het Vakantiesalon van Brussel begin februari. (MU)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN