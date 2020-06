Exclusief voor abonnees 1 Belg op 4 werkte minder in maart 05 juni 2020

Bijna één werkende Belg op de vier werkte in maart minder dan gewoonlijk, of helemaal niet. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. In heel maart, de maand waarin de crisis uitbrak, presteerden de werkenden gemiddeld 32,8 uur in een voltijdse job en 19,4 uur in een deeltijdse job. In maart 2019 was dat nog 37,5 uur en 22 uur. Naar schatting gaat het om 1,15 miljoen mensen, van wie er 737.000 geen uren gepresteerd hebben en 415.000 minder uren dan gewoonlijk.