1 Belg op 4 plant wel degelijk zomervakantie

Een Belg op de vier denkt deze zomer op vakantie te gaan, blijkt uit een peiling van Waals minister van Toerisme Valérie De Bue (MR). De zin om eropuit te trekken is in Vlaanderen met 27% ietsje groter dan onder de taalgrens, waar 24% reisplannen maakt. Twee op de drie Belgen zullen wel voor een bestemming dichter bij huis kiezen, zoals Wallonië. Zes op de tien Vlamingen zeggen door corona waarschijnlijk of zeker niet op vakantie te zullen gaan. Ongeveer de helft wijzigt de plannen. Zowat 1 op de 2 denkt ook zijn verlof wel gewoon op te nemen op de geplande data.

