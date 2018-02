1 Belg in coma, 1 in de cel Après-ski loopt uit de hand 02 februari 2018

Een Belg van 23 zit in de cel in Italië voor poging tot doodslag op een vijftiger met wie hij op vakantie was. Met twee landgenoten was hij naar skioord Val Gardena getrokken. Daar zetten ze het op een drinken, waarna twee van hen vlammende ruzie kregen. De vijftiger kwam zo zwaar ten val dat hij in een coma belandde, waar hij pas twee dagen later uit ontwaakte. Hij liep ook een neus- en oogbreuk op. De politie had grote moeite om de dronken vechtersbaas te arresteren. Tot tweemaal toe probeerde hij via het balkon te ontsnappen en hij bedreigde de agenten met de dood. Nadien verklaarde hij dat het slachtoffer "zijn vriendin beledigd had". (KSN/MU)

