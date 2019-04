Exclusief voor abonnees 1 aprilgrap Justin Bieber pakt verkeerd uit Géén Bieber-baby op komst 03 april 2019

Justin Bieber (25) deelde gisteren meerdere foto's op Instagram waarmee hij leek te impliceren dat hij en zijn vrouw Hailey (22) in verwachting zouden zijn van een eerste kindje. Op de eerste echofoto werd nog matig gereageerd - het was immers 1 april - maar toen de zanger vervolgens een kiekje deelde van Hailey in een ziekenhuisbed (foto boven), dachten fans dat het wél serieus was. Maar Bieber had hen goed beet. Hij deelde later op de dag voor de derde keer een foto, deze keer van een echo met een hondje in de baarmoeder (foto onder). "Wait... is that April Fools'?", schreef hij erbij.

