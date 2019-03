1.970 ambtenaren minder bij Vlaamse overheid 23 maart 2019

De Vlaamse overheid telde eind 2018 1.970 ambtenaren minder dan bij de start van de legislatuur in 2014. Daarmee is de geplande personeelsbesparing van 1.950 ambtenaren tegen eind 2019 al overschreden. Ongeveer de helft van de besparing werd volgens minister Homans gerealiseerd door de 'kerntakenplannen' van de Vlaamse overheid. Door te focussen op hun kerntaken werd bij de departementen en agentschappen een besparing van 886 voltijdse ambtenaren gerealiseerd, aldus Homans. "De andere helft van de besparing kwam er door rationaliseringen, fusies van entiteiten, vereenvoudiging van regelgeving... maar zonder naakte ontslagen." De vakbonden benadrukken dat een groot deel van de taken nu door externe partners wordt gedaan, voor een hogere prijs.

