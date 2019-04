Exclusief voor abonnees 1.952 snelheidsduivels werden wél gevat 09 april 2019

De flitsers van de politie werkten wel volop tijdens de Ronde: zondag werden langs het parcours en in de omliggende regio in totaal 1.952 mensen geflitst. Dat komt neer op 7% van het aantal gecontroleerden: een beter cijfer dan vorig jaar, toen nog 11% tegen de lamp liep. Er hadden ook minder mensen te diep in het glas gekeken: van de 670 mensen die een ademtest moesten afleggen, hadden er 22 te veel gedronken (1,03%). In 2018 was dat 2,56%. Van de 190 drug- en speekseltests waren er drie positief, tegenover één vorig jaar.

