1,9% heeft gedronken tijdens Weekend zonder Alcohol 11 juni 2018

00u00 0

De definitieve resultaten zullen vandaag pas bekendgemaakt worden, maar gisteren gaven zes Vlaamse politiezones al de eerste resultaten vrij van het afgelopen Weekend zonder Alcohol. In de omgeving van Tienen, Buggenhout, Leuven, Roeselare, Vilvoorde en Oostende werden in totaal 3.039 bestuurders gecontroleerd. 58 van hen hadden te veel gedronken, goed voor 1,91%. Dat resultaat ligt in lijn met de nationale resultaten van de vorige blaasmarathon, in januari. Toen bleek 1,88% van de chauffeurs te diep in het glas gekeken te hebben. Het Weekend zonder Alcohol vormde meteen de aftrap van de zomerse BOB-campagne, die nog tot en met augustus loopt.