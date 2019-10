Exclusief voor abonnees 1.810 aanvragen voor studentenvisum uit Kameroen 29 oktober 2019

Vanuit Kameroen blijven massaal veel aanvragen voor studentenvisums binnenstromen. De teller voor dit jaar staat op 1.810 of zo'n 17% van het totale aantal aanvragen. Slechts de helft van de dossiers uit het Centraal-Afrikaanse land wordt goedgekeurd. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weigert ze vaak wegens fraude. "We merken dat er in Kameroen een circuit is opgezet waar veel vervalste documenten worden gebruikt", zegt woordvoerder Geert De Vulder. "Het is een terugkerend fenomeen." Voorlopig krijgt DVZ de problematiek niet onder controle. "Het aantal aanvragen blijft stijgen, onze pogingen om ze een halt toe te roepen hebben weinig invloed", klinkt het. De Kameroense studenten gaan dikwijls in beroep. "Veel van onze beslissingen worden vervolgens door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigd."

