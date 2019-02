1.800 scholen wachten op bouwbudget 13 februari 2019

1.826 Vlaamse schoolbesturen wachten nog op geld van de overheid om hun school te renoveren of bij te bouwen. Het gaat om een recordbedrag van 2,97 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag 2018 van het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion). Daarbij wordt zelfs nog geen rekening gehouden met de noden in het gemeenschapsonderwijs. Om daar het patrimonium helemaal in goede staat te krijgen, is er volgens de scholengroep tot 3,9 miljard euro nodig.

HLN