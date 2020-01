Exclusief voor abonnees 1,8 miljoen smartphones verkocht in ons land 07 januari 2020

1,8 miljoen: zoveel smartphones zijn er vorig jaar in ons land verkocht. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Gfk die zijn bekendgemaakt op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Koploper is Samsung, goed voor 49% van de verkochte smartphones. De Zuid-Koreaanse technologiereus kon vooral profiteren van de problemen die Huawei ondervindt. Het Chinese bedrijf wordt door de VS verdacht van spionage, met Amerikaanse sancties en een beperkte toegang tot Google-apps tot gevolg. De Belg betaalde gemiddeld 404 euro voor een nieuw toestel.

