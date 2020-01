Exclusief voor abonnees 1,8 miljoen liter mest stroomt velden in 23 januari 2020

In Diksmuide is zo'n 1,8 miljoen liter vloeibare mest in de weilanden gestroomd, nadat de 28 meter lange betonnen muur van de opslagplaats volledig wegbrak. Opvallend: het grote bovengrondse bassin van een landbouwbedrijf werd deze week voor het eerst in gebruik genomen. Het werd stelselmatig bijgevuld en was dinsdagnacht nagenoeg volledig vol. Tot de betonnen muur het gistermorgen rond 5 uur begaf onder de druk. Er volgde een tsunami van mest. Het vloeibare goedje zette de weilanden rond het bedrijf volledig blank. De brandweer liet de grachten rondom het bedrijf indammen om zware milieuverontreiniging enigszins te beperken - in de vloeibare mest zitten heel wat schadelijke nitraten en fosfaten. Allicht ligt een constructiefout aan de basis. Wie zal moeten opdraaien voor de kosten, is niet duidelijk.

