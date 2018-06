1,8 miljoen euro winst voor KBVB 14 juni 2018

Voor het tweede jaar op rij maakt de Belgische bond (KBVB) geen verlies meer. Na de winst van 3,5 miljoen euro in het boekjaar 2016, is er voor het boekjaar 2017 opnieuw een positief resultaat: 1,8 miljoen euro. Dat is bijna 1,3 miljoen euro meer dan vooraf gebudgetteerd werd. In 2015 noteerde de KBVB nog een verlies van maar liefst 4,6 miljoen euro. Op twee seizoenen tijd is dat negatieve resultaat dus goedgemaakt. De totale uitgaven bedroegen 47,7 miljoen euro, daar stond 49,5 miljoen euro aan opbrengsten tegenover.

