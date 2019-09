Exclusief voor abonnees 1.760 km gelopen in 22 dagen Kankeronderzoeker finisht morgen in Rome 21 september 2019

De Leuvense kankeronderzoeker Johan Swinnen, die eind vorige maand een nieuwe sponsorlooptocht begon, is in het Italiaanse Siena gearriveerd. Swinnen liep sinds 29 augustus elke dag tussen 60 en 100 kilometer langs pelgrimswegen en legde op die manier op 22 dagen tijd al lopend 1.760 km af. Net als in 2017, toen hij de 2.400 km naar Compostela liep, is het Swinnens doel fondsen te werven voor kankerprojecten en te sensibiliseren voor meer solidariteit met kankerpatiënten. Gisteren maakte hij bekend dat zijn tocht zondag eindigt in Rome. "Dat we de eindbestemming tot dusver niet verklapten, is een beetje symbolisch voor de kankerpatiënt. Die weet vaak ook niet waar zijn tocht uiteindelijk zal eindigen", aldus Swinnen.

