1,74 miljoen snelheidsboetes in half jaar 14 maart 2018

00u00 0

De politie heeft in de eerste helft van vorig jaar 1,74 miljoen snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat zijn er liefst 9.500 per dag en een stijging van 3,5% tegenover 2016. Vooral waar we maar 50 km/u mogen rijden, nemen we het niet te nauw met de maximumsnelheid, met 806.951 boetes als gevolg. 69,2% daarvan werd uitgeschreven in Vlaanderen, 21,4% in Wallonië en 9,3% in Brussel. De snelheidslimiet van 120 km/u werd 312.637 keer overschreden, waarvan 202.066 keer in Vlaanderen. In de zones 30 gaat het om 47.135 Vlaamse bekeuringen op een totaal van 80.113. Amper 1.354 van alle overtredingen werden begaan met de motor. (KAV)