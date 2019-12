Exclusief voor abonnees 1.700 Aalstenaars troosten ouders Celio (11 ) 14 december 2019

00u00 0

1.700 Aalstenaars stapten gisteren mee in de 'Lichtwandeling voor meer verkeersveiligheid' nadat woensdag Celio overleed onder een vrachtwagen. De wandeling ging van het Sint-Jozefscollege naar de plek van het dodelijke ongeval . "We willen niemand viseren of met de vinger wijzen", zeggen de organisatoren. "Wij zijn geen beleidsmakers, het is niet aan ons om oplossingen te vinden. We willen enkel alle nabestanden steunen en een heel duidelijk signaal geven: het verkeer moet veiliger." Op de plek van het ongeval, de parking van Tereos, hingen zwarte linten aan een boom en zetten klasgenoten van de 11-jarige jongen kaarsjes neer. Op het einde van de wake nam het broertje van Celio het woord. "Celio, ik hoop dat Jezus je bijhoudt en dat ons gezin niet meer weent", zei hij in de micro.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis