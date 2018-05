1.631 Zoutelanders mogen gratis naar BLØF 31 mei 2018

"Ons liedje 'Zoutelande' was maandenlang niet van de radio te slaan, en stond ook op 'repeat' in de lokale Zoutelandse horeca. Graag willen we het succes van het nummer samen met jou als inwoner vieren, of het enigszins met je goedmaken als je het liedje niet meer kan aanhoren." Dat schrijft de Nederlandse popgroep BLØF in een brief aan de inwoners van het Zeeuwse dorpje dat dankzij hun hit met Geike Arnaert plots wereldberoemd in Vlaanderen en Nederland werd. En dus mogen de 1.631 Zoutelanders op hun kosten naar Concert at Sea, een festival op de Brouwersdam in Zeeland. Samen met de brief kregen ze een gratis ticket voor zaterdag 28 juni, niet toevallig de dag waarop BLØF zelf daar optreedt. (DBJ)