1.600 motelgasten stiekem gefilmd in Zuid-Korea 22 maart 2019

00u00 0

De Zuid-Koreaanse politie is een onderzoek gestart naar vier mannen die ervan verdacht worden 1.600 motelgasten te hebben gefilmd met verborgen camera's. Ze zouden livebeelden uit de motelkamers tegen betaling aangeboden hebben. De camera's waren verstopt in tv-decoders van de tv, in stopcontacten en in haardrogerhouders. De mannen zouden 7 miljoen Zuid-Koreaanse won (omgerekend 5.455 euro) gekregen hebben van de betalende bezoekers op hun site. Volgens de krant 'The Korea Herald' verkochten de mannen meer dan 800 video's aan 97 leden van de streamingsite. De opnames zijn gemaakt tussen november 2018 en maart 2019, verspreid over 30 motels in 10 steden in het land. Als de twee hoofdverdachten veroordeeld worden, riskeren ze elk een gevangenisstraf van zeven jaar.

