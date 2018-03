1,6 ton coke onderschept op weg naar België 12 maart 2018

Meer dan anderhalve ton cocaïne - verborgen in een vracht bananen die bestemd was voor Antwerpen - heeft de politie vrijdag in Colombia in beslag genomen. "1.626 kilogram cocaïne zat er in een container waarvan de zegels nog intact waren", aldus de lokale autoriteiten. "Het ging om pakketten die strategisch werden geplaatst om ongemerkt te kunnen passeren." Op de Europese markt zou de cocaïnelading zo'n 72 miljoen euro waard zijn. De Colombiaanse politie nam sinds begin dit jaar al liefst 10,4 ton coke in beslag. (KSN)