1-6, 0-6: zwaarste nederlaag ooit voor Serena Williams 02 augustus 2018

00u00 0

Serena Williams (WTA 26) verloor dinsdagnacht in de eerste ronde van het WTA-toernooi van San Jose met 1-6, 0-6 van de Britse Johanna Konta (WTA 48). De wedstrijd duurde amper 51 minuten. Voor Williams, die een maand geleden nog in de finale van Wimbledon stond, was het haar zwaarste nederlaag ooit. "Ik weet dat ik een biljoen keer beter kan spelen maar ik heb dan ook veel aan mijn hoofd", zei de 23-voudige grandslamwinnares. Dinsdag werd net bekend dat de moordenaar van haar halfzus Yetunde Price - zij werd in 2003 bij een drive-by shooting in New York gedood - was vrijgekomen. Williams doet volgende week mee in Montréal, waar ze een wildcard ontving voor de Rogers Cup. (FDW)