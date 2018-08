1.503 telefoontjes naar noodnummer 09 augustus 2018

Via het noodnummer 1712 zijn tussen dinsdag 17 uur en gisteren 7.30 uur in totaal 1.503 oproepen binnengekomen met meldingen van wateroverlast en stormschade. De overheid had het nummer voor niet-dringende interventies geactiveerd om het 'echte' noodnummer 112 niet te overstelpen. De meeste oproepen kwamen uit Antwerpen (753), gevolgd door Vlaams-Brabant (378) en Oost-Vlaanderen (105). Het zuiden van het land bleef grotendeels gespaard, met minder oproepen tot gevolg. Alleen in Henegouwen kwamen nog 97 telefoontjes binnen. Het nummer blijft ook nu nog actief.