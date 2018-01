1.500... 27 januari 2018

Microben huizen volgens de voorzichtigste schatting op elke vierkante centimeter van onze huid. Sommige experten durven zelfs op 100.000 beestjes per vierkante centimeter te gokken. Maar zelfs als we het op die 1.500/cm² houden, betekent dit dat er voortdurend 50 miljoen beestjes op ons lijf rondkrioelen. Bovendien kunnen die zich in ideale omstandigheden om de twintig minuten vermenigvuldigen, zodat we gedurende ons hele leven gastheer spelen voor zo'n 100.000.000.000.000 microben. En als u denkt dat dit veel is? In ons lichaam zelf zitten nog eens 10 miljoen keer méér beestjes dan op onze huid. (StV)