1.500m Vosté 23ste 14 februari 2018

Mathias Vosté debuteerde gisteren in de vijfde rit op de 1.500m en deed het lang niet onaardig. Hij verloor zijn rit wel tegen de Koreaan Joo Hyong-Jun, maar met 1:47.34 tekende de Bruggeling wel voor zijn beste chrono op een laaglandbaan. Volgende week komt Vosté in actie op de 500 en 1.000 meter, twee korte afstanden die hem in principe beter liggen.