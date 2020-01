Exclusief voor abonnees 1.500 werknemers Picanol werkloos door hackers 14 januari 2020

00u00 0

Het filiaal van weefmachineproducent Picanol in Ieper ligt grotendeels stil door een cyberaanval. Zowat 1.500 Belgische personeelsleden zitten voorlopig werkloos thuis. Ook de fabrieken in China en Roemenië zijn getroffen. Het computernetwerk van Picanol werd besmet met 'ransomware'. Daarmee kunnen hackers een systeem compleet lamleggen en het pas weer vrijgeven als er losgeld betaald is, meestal in de vorm van bitcoins. "Die cybercriminelen maken deel uit van georganiseerde bendes, vaak uit Oost-Europa, Rusland of China, en ze gaan almaar gesofisticeerder te werk", zegt beveiligingsexpert Erwin Geirnaert. (BCL)