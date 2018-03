1.500 euro voor wie onvindbare sollicitant vindt 01 maart 2018

Uitzendkandkantoor Accent heeft een originele manier gevonden om kandidaten te vinden voor moeilijk invulbare vacatures. Accent gaat tot 1.500 euro betalen aan de persoon die een geschikte kandidaat aanbrengt. "Naast elk van de 11.000 vacatures op onze SWOP-app staat een bedrag van 60 tot 1.500 euro, naargelang de moeite die we zelf hebben om die job in te vullen. In totaal voorzien we meer dan één miljoen euro", klinkt het. Het idee: mensen stimuleren om vacatures te delen. "Want de ene IT'er kent andere IT'ers en de ene ingenieur kent er andere. Het is logisch dat we mensen belonen om ons te helpen."