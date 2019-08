Exclusief voor abonnees 1,5 ton coke onderschept voor Antwerpen 14 augustus 2019

00u00 0

De nationale politie in Colombia heeft afgelopen weekend in totaal 2,2 ton cocaïne met een straatwaarde van 84 miljoen euro onderschept in de haven van Cartagena. De grootste vangst, 1,5 ton coke, was onderweg naar Antwerpen en zat in een container met bananen. De twee kleinere ladingen betroffen één keer 440 kg, verstopt in een reinigingsmachine en op weg naar Guatemala, en één keer 300 kg tussen een lading kasseien op weg naar Panama. (PLA)