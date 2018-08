1,5% spoedgevallen komt door trampoline 13 augustus 2018

Per honderd patiënten die op de spoeddiensten in ons land behandeld worden, hebben er zich gemiddeld één à twee verwond op een trampoline. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven. Bijna altijd hebben ze armletsels opgelopen, maar in 10% van de gevallen zijn er (ook) verwondingen aan het hoofd, soms met verlamming tot gevolg. Het loopt het vaakst mis als meerdere personen zich tegelijk op een trampoline wagen - dan gebeuren drie op de vier ongevallen. Vooral voor kinderen is dit gevaarlijk. (VSH)