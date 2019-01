1,5 miljoen euro in Trevifontein: die wil Rome graag houden 15 januari 2019

De burgemeester van Rome, Virginia Raggi, en de katholieke kerk raken het niet eens over de anderhalf miljoen euro die jaarlijks uit de Trevifontein wordt gevist. Het gaat om munten die toeristen in het water gooien als geluksbrenger. Normaal gezien gaat de opbrengst naar een katholieke hulporganisatie voor armen, maar Raggi liet een voorstel in de gemeenteraad goedkeuren om het geld te gebruiken om de infrastructuur van de stad verbeteren. Vanaf april zou de maatregel ingaan. Priester Benoni Ambarus is het niet eens met die beslissing en vreest dat de armsten van de bevolking hierdoor getroffen zullen worden. "Ik hoop dat dit besluit niet definitief is", zegt hij. Ook op sociale media kan de beslissing op weinig begrip rekenen.

