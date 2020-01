Exclusief voor abonnees 1,5 miljoen Belgen slikt pillen tegen cholesterol: "Problematisch" 23 januari 2020

Huisartsen schrijven te makkelijk cholesterolpillen voor. Een kwart van de 40+'ers, of 1,5 miljoen Belgen, neemt statines. "En dat is zonder overdrijven problematisch", stelt het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Bij slechts 12% is er zekerheid over het nut. De andere 88% slikt de medicatie preventief. Patiënten met een systolische bloeddruk boven de 180 of een totale cholesterol boven de 300 mg/dl kunnen best altijd cholesterolremmers slikken. Maar voor mensen met een lager risico wegen de voordelen vaak niet op tegen de neveneffecten. Op 100 personen die statines nemen, krijgen er immers vijf last van spierpijn, één diabetes en ook nierfalen kan optreden.

