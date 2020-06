Exclusief voor abonnees 1.469 jobs weg bij Swissport 11 juni 2020

Het doek valt definitief voor bagageafhandelaar Swissport België. Het bedrijf maakt geen doorstart, waardoor 1.469 banen verdwijnen. Zo blijft alleen concurrent Aviapartner over op Zaventem. Die situatie is onhoudbaar, omdat er wettelijk gezien minstens twee spelers actief moeten zijn. Transporteconoom Eddy Van de Voorde pleit voor drie spelers om te voorkomen dat twee rivalen elkaar tot het uiterste beconcurreren. De komende dagen worden wellicht tijdelijke vergunningen uitgereikt. Swissport Cargo en Dnata informeerden al. Brussels Airlines beschikt ook over een licentie en zal tijdens de geleidelijke heropstart allicht zelf voorzien in de bagageafhandeling. Het personeel van Swissport wilde vandaag om 14 uur samenkomen, maar Binnenlandse Zaken verbood dat vanwege corona. (MAC)

