1,46 miljoen gaat naar drie natuurverenigingen 09 december 2019

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft 1.457.003 euro toegekend aan drie natuurverenigingen. Met de middelen kunnen ze gronden aankopen die dan natuur- en bosreservaten worden. In totaal worden 151 percelen verworven, goed voor een oppervlakte van 77,76 hectare. Het meeste geld gaat naar Natuurpunt. De vzw krijgt bijna 1,275 miljoen euro om 131 percelen met een totale oppervlakte van 68,76 hectare aan te kopen. "Op dit moment beheren talloze verenigingen samen al meer dan het dubbele in oppervlakte natuurreservaat dan de Vlaamse overheid zelf. Logisch dat we voldoende steun geven aan zij die ons groen mee beheren", zegt Demir.