1.446 flesjes van 20 km door Brussel teruggestuurd naar Spa 29 mei 2018

Activisten van Recycling Netwerk hebben gisteren 1.446 plastic flesjes in grote zakken en met de boodschap #ReturnToSender naar het hoofdkwartier van Spadel, de verdeler van Spa, teruggebracht om te vragen of die de overgang naar statiegeld wil steunen. De meeste flessen kwamen van de 20 km door Brussel, waar zondag 300.000 stuks werden uitgedeeld. De flesjes in kwestie zijn 100% recycleerbaar, maar nog te vaak komen ze terecht tussen het gewone afval of in de natuur. "De oplossing is simpel: statiegeld", zegt Tom Zoete van Recycling Netwerk. De zakken met flesjes werden aan de ingang van het hoofdkwartier van Spadel geplaatst, maar een reactie van het bedrijf kwam er niet wegens een vergadering die de hele dag zou duren. De activisten namen de flesjes dan maar terug mee om zelf niet voor zwerfvuil te zorgen en zullen ze per post opsturen.

