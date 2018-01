1.443 migranten zonder kans op asiel krijgen regularisatie 22 januari 2018

1.443 migranten die in theorie geen kans maakten op asiel in België , hebben vorig jaar een regularisatie gekregen om humanitaire redenen. Dat is 54 procent meer dan in 2016, toen 941 mensen geregulariseerd werden. In heel 2017 waren er 2.549 aanvragen om humanitaire redenen. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is dat een laagterecord. Hij wijt dat aan het feit dat vreemdelingen voortaan 350 euro moeten betalen voor hun aanvraag. (DDW)