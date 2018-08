1.400 mensen zoekt Infrabel in grootste campagne ooit 31 augustus 2018

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft de grootste aanwervingscampagne in zijn geschiedenis gelanceerd: tegen eind 2020 wil het bedrijf 1.400 nieuwe medewerkers aanwerven. Tegen eind dit jaar moeten goed 600 van die 1.400 nieuwe mensen al aan de slag zijn. De "ongunstige leeftijdspiramide" bij Infrabel verplicht het bedrijf tot deze campagne. De komende tien jaar gaat één op de vier medewerkers met pensioen. "We moeten de continuïteit van onze activiteiten verzekeren", zegt Infrabel-CEO Luc Lallemand. Daarvoor zijn vooral technische profielen nodig, zoals elektromechanici, elektriciens en ingenieurs. Tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018 verwelkomde het bedrijf al 1.156 nieuwe medewerkers, van wie 10 procent het bedrijf intussen wel weer verlaten heeft. Infrabel wil de komende weken en maanden vooral vrouwen aanwerven: in 2010 was 7,3 procent van het personeel vrouw, vorig jaar was dat 10,1 procent. (YDS)

