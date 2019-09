Exclusief voor abonnees 1.400 extra plaatsen in de klas 26 september 2019

Het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (Agion) heeft 30 scholenbouwprojecten goedgekeurd in het gesubsidieerd onderwijs. Het gaat om een investering van 18 miljoen euro, goed voor 1.400 extra plaatsen in de klas. Concreet gaat het om 1.105 plaatsen in het middelbaar en 288 plaatsen in het basisonderwijs. De investering van 18 miljoen euro wordt verdeeld onder Leuven (3,96 miljoen euro), Hasselt (3,69 miljoen), Asse (1,75 miljoen), Evergem (1,53 miljoen), Beveren (1,15 miljoen) en Mechelen (1,04 miljoen).

De Vlaamse regering heeft sinds 2010 al 372 miljoen euro geïnvesteerd in bijkomende plaatsen in het basisonderwijs. Die inhaaloperatie was nodig om de soms nijpende tekorten op te vangen.

