Exclusief voor abonnees 1.400 EU-bedrijven willen na brexit kantoor in Verenigd Koninkrijk 21 januari 2020

00u00 0

Meer dan 1.400 bedrijven uit de Europese Unie - voornamelijk financiële instellingen - willen na de brexit een kantoor openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit gegevens die zijn opgevraagd bij toezichthouder Financial Conduct Authority. Tot en met oktober 2019 hebben welgeteld 1.441 EU-bedrijven zich daarvoor aangemeld. Ze willen een tijdelijke vergunning om in Groot-Brittannië te kunnen opereren na de definitieve breuk van het land met de EU.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis