1.400 banen schrappen is "realistische beslissing" van KBC 05 september 2019

Bank-verzekeraar KBC heeft een realistische beslissing genomen door de komende drie jaar 1.400 jobs te schrappen. Dat zegt econoom Pascal Paepen. "Als CEO Johan Thijs dit nu niet doet, bestaat de bank binnen tien jaar niet meer. KBC probeert zichzelf heruit te vinden: dat moeten alle banken doen." Het aantal jobs in de sector is in een kwarteeuw met bijna een derde gedaald. De digitalisering speelt daarin een grote rol, maar ook de lage rente is moordend. "Zeker in ons land is dat een probleem, want Belgen - vooral Vlamingen - zijn grote spaarders en laten hun geld bovendien op hun boekje staan. Daardoor zitten de banken met miljarden aan overschotten." (BHL)