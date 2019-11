Exclusief voor abonnees 1,4 miljoen nummers op Bel-me-niet-meer 22 november 2019

De Bel-me-niet-meer-lijst bestaat vijf jaar en blijft aangroeien. Al 1.406.606 landgenoten registreerden hun telefoonnummer via www.dncm.be, in de hoop niet langer door opdringerige verkopers te worden lastiggevallen. De voorbije twaalf maanden gaven zo'n 125.000 bijkomende geplaagden te kennen niet meer gebeld te willen worden. Eens op de lijst van de FOD Economie zijn marketingbedrijven verplicht uw telefoonnummer en naam van hun contactlijsten te schrappen. De registratie op de Bel-me-niet-meer-lijst is levenslang maar kan steeds ongedaan gemaakt worden. Wie toch nog telefonisch voor reclamedoeleinden wordt gecontacteerd, kan dit aanklagen bij een meldpunt (meldpunt.belgie.be). (SPK)

