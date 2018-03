1.384.000 trouwe fans Alweer record voor 'Blind getrouwd' 07 maart 2018

'Blind getrouwd' blijft records breken. De aflevering van vorige week maandag wist liefst 1.384.000 fans te lokken, die live of uitgesteld binnen de zeven dagen keken. Dat is een nieuw record voor het VTM-programma en meteen de best bekeken aflevering ooit. Maandagavond keken live 1.043.000 Vlamingen naar de eerste stappen in het 'gewone' gehuwde leven van Aljosja, Lieve en co. Vooral Eén krijgt klappen door het succes van 'Blind getrouwd'. 'Politie 24/7' zakte naar 697.000 kijkers, de laagste score van het seizoen. Ook 'Kinderkopkes', de praatreeks van Kristel Verbeke, zakte weg tot 456.000 kijkers. Op VIER wist 'Control Pedro' 308.000 kijkers te lokken, 'Bartel in het Wild' daalde tot 207.000 nieuwsgierigen die wilden kijken naar de avonturen van Goedele Wachters en Bill Barberis. (MC)

