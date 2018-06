1.379.490 kijkers wuiven Rode Duivels uit op Eén 13 juni 2018

00u00 0

De uitwuifwedstrijd van de Rode Duivels tegen Costa Rica, maandag op Eén, werd door liefst 1.379.490 voetbalfans gevolgd. Op het piekmoment zaten er zelfs 1.523.528 Vlamingen voor hun tv. De laatste oefenwedstrijd van de Rode Duivels voor de start van het WK in Rusland was goed voor een marktaandeel van 58,7% kijkers. Zes op de tien Vlamingen die maandagavond tv keken, stemden dus af op België-Costa Rica. Ook 'Thuis' kende, in aanloop naar de seizoensfinale van morgen, een prima avond met 1.081.945 kijkers. (MC)