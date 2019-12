Exclusief voor abonnees 1.363 kilo coke tussen koffiebonen in Antwerpse haven 26 december 2019

00u00 0

In een logistiek bedrijf in de haven van Antwerpen is maandagochtend 1.363 kilogram cocaïne aangetroffen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Medewerkers van het bedrijf vonden de drugs tussen een lading koffiebonen die van Brazilië kwam. Ze verwittigden meteen de politie. De coke heeft een straatwaarde van ruim 68 miljoen euro.