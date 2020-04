Exclusief voor abonnees 1.300 banen minder bij Volvo in Zweden 30 april 2020

Volvo Cars wil in Zweden zowat 1.300 jobs bij de bedienden schrappen, alsook het aantal adviescontracten doorlichten en verminderen. Het bedrijf wil daarmee wendbaarder worden en de hiërarchieën verkleinen, zodat beslissingen sneller gemaakt en uitgevoerd kunnen worden.

Volvo Cars stelt in Zweden ongeveer 12.000 bedienden en evenveel arbeiders tewerk. Wereldwijd heeft het zo'n 41.500 medewerkers, van wie ruim 6.000 in Gent. Het bedrijf heeft in Zweden ook ongeveer 2.000 adviseurs en zou er daarvan nu zowat 300 willen schrappen.

In Gent wil Volvo vanaf maandag trouwens weer op volle kracht kunnen produceren.

