1,3 miljoen views voor vernietigende Facebook-post over wellness KLACHT WEGENS LASTER 08 augustus 2018

Een post op Facebook met ronduit vernietigende commentaar voor een wellnesszaak in Kortemark is 1,3 miljoen keer bekeken. Een koppel uit Zwevegem zette het bericht dit weekend online, voorzien van enkele foto's die niets aan de verbeelding overlieten. "Dit is onze eerste en laatste keer in wellness 'Bella Vista'", zeggen S.V. en E.H. "We betaalden 199 euro voor een drie uren durende sessie, maar vertrokken veel vroeger omdat het er zo vuil was. Zeker de stoomcabine was echt walgelijk: er hing een bruinzwart goedje, dat gewoon schimmel was. We vroegen de eigenaar om een compensatie, maar die lachte ons vierkant uit."

